Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%

Люди 60+ років перебувають у найбільшій зоні ризику

За минулий тиждень Covid-19 забрав життя 2300 людей в Україні, що на 22% більше ніж тижнем раніше

В Україні заповненість ліжок для прийому хворих на Covid-19 у медичних закладах становить близько 60%. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Наразі 57% ліжок, які призначені для лікування хворих на коронавірусну хворобу зайняті і за минулий тиждень Covid-19 забрав життя 2300 людей, що на 22% більше ніж тижнем раніше. За весь час пандемії 53% летальних випадків серед хворих на Covid-19 припало на вікову групу 70+ і ще майже 29% смертей було зафіксовано в українців віком 60-69 років. Тобто люди 60+ років перебувають у найбільшій зоні ризику», – розповів Кузін.

Він додав, що станом на 11 жовтня Центром громадського здоров’я було офіційно повідомлено про те, що штам «Дельта» вже реєструється в кожній області країни.

«Офіційно було зареєстровано 1847 випадків, які були лабораторно підтверджені», – сказав Кузін.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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