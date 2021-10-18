Covid-19 в Україні: за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після довгих вихідних

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9524 осіб, зафіксовано 177 летальних випадків, 3421 пацієнт одужав.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на ранок понеділка, 18 жовтня.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після довгих вихідних, днем раніше виявили 11 288 випадків зараження коронавірусом.

14 жовтня зафіксували майже 19 тисяч інфікованих, це рекордний показник за останні півроку.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,6 млн осіб, з них понад 2,3 млн одужали, летальних випадків – 60,8 тисяч.

Графіка МОЗ

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту.

З 15 жовтня червона зона карантину діє в Херсонській області, а з 18 жовтня – в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

В Україні зробили вже понад 14 млн щеплень від коронавірусу, понад 6,4 млн осіб отримали дві дози.

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