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    Мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками

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    З понеділка, 18 жовтня, Одеса, як і вся область, перейшла до &laquo;червоної&raquo; зони - Мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками
    З понеділка, 18 жовтня, Одеса, як і вся область, перейшла до «червоної» зони
    фото: dumskaya.net

    В Одесі гостро стоїть питання забезпечення медичними кадрами

    Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що місто розраховує на допомогу з боку державної влади в питанні забезпечення медичними кадрами для боротьби з коронавірусом. Про це Труханов написав у Facebook.

    Мер нагадав, що з понеділка, 18 жовтня, Одеса, як і вся область, перейшла до «червоної» зони.

    «За підсумками зустрічі з колективом міської лікарні №1 прийнято рішення про виділення ще 20 ліжко-місць на додаток до тих, що вже існують. Технічні можливості дозволяють говорити про перспективу збільшення кількості місць, якщо того зажадає ситуація. Але, як і раніше, гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади», – заявив мер Одеси.

    За словами Труханова, істотною підтримкою для міста стала програма президента «Велике будiвництво», в рамках якої, зокрема, низку міських лікарень забезпечено новим медичним обладнанням.

    Варто вказати, що Ізраїль кличе медиків з України та інших держав: стартує програма прискореного переїзду.

    Зазначимо, головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні.

    До слова, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%.

    Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

    Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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    Теги: Одеса медицина лікар мер Геннадій Труханов коронавірус
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    Мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками