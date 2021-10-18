Мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками

З понеділка, 18 жовтня, Одеса, як і вся область, перейшла до «червоної» зони

В Одесі гостро стоїть питання забезпечення медичними кадрами

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що місто розраховує на допомогу з боку державної влади в питанні забезпечення медичними кадрами для боротьби з коронавірусом. Про це Труханов написав у Facebook.

Мер нагадав, що з понеділка, 18 жовтня, Одеса, як і вся область, перейшла до «червоної» зони.

«За підсумками зустрічі з колективом міської лікарні №1 прийнято рішення про виділення ще 20 ліжко-місць на додаток до тих, що вже існують. Технічні можливості дозволяють говорити про перспективу збільшення кількості місць, якщо того зажадає ситуація. Але, як і раніше, гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади», – заявив мер Одеси.

За словами Труханова, істотною підтримкою для міста стала програма президента «Велике будiвництво», в рамках якої, зокрема, низку міських лікарень забезпечено новим медичним обладнанням.

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Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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