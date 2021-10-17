Херсонщина у «червоній» зоні. Влада визнає: хворіють діти і молодь

Заступник голови ОДА: Найбільше поступає до лікарень не літніх, а молодих людей

На Херсонщині, котра із 15 жовтня перебуває у «червоній» зоні, на Covid-19 хворіють багато дітей. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко.

«Наприклад, у п’ятницю, 15 жовтня до лікарень поступили дві дитини середньої тяжкості, але обидва вже киснево залежні. Найбільше поступає до лікарень не літніх, а молодих людей. Знову ж до прикладу, кілька днів тому до інфекційної лікарні поступили двоє спортсменів у дуже важкому стані. Нинішня хвиля коронавірусу чіпляє усі категорії людей. У нас в Новій Каховці перебуває у лікарнях дві дитини, яким чотири і шість місяців. Під час попередніх хвиль розповсюдження коронавірусу такого не було: до лікарень не поступали настільки маленькі пацієнти з коронавірусом», – сказав Микола Якименко.

Водночас, глава протипандемічного штабу запевнив, що засобів індивідуального захисту, медикаментів у лікарнях області вистачає.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу і не вірити ніяким фрікам. «Я звертаюся зараз до всіх. Вакцина в Україні ефективна, безпечна і захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу хвороби. І не вірте, будь ласка, ніяким фрікам», – сказав він в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

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