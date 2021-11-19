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    На Херсонщині згортають мобільний Covid-госпіталь

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    Мобільний госпіталь розташовувався на території Каховської центральної міської лікарні&nbsp; - На Херсонщині згортають мобільний Covid-госпіталь
    Мобільний госпіталь розташовувався на території Каховської центральної міської лікарні 
    фото: suspilne.media

    Госпіталь відправлять до Києва

    Мобільний госпіталь у Каховці на Херсонщині почали згортати, основна причина – суттєве зменшення кількості хворих. Про це «Суспільному» розказав виконувач обов’язків головного лікаря Каховської міської лікарні Андрій Федотов.

    «Якщо спершу було по 50 хворих на добу, то зараз по 15. Їх може прийняти й лікарня, у нас вистачає місць. З 29 жовтня пролікували 244 людини», – Федотов.

    Лікар додав, що на зміні вдень працювали чотири лікарі і вночі два. Госпіталь відправлять до Києва.

    25 жовтня повідомлялося, що у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні розгорнуть мобільний госпіталь для лікування хворих на Covid-19.

    «Главком» також записав інтерв'ю з директоркою Каховської лікарні, де розгорнули мобільний шпиталь.

    Сьогодні глава МОЗ заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на Covid-19.

    17 листопада на брифінгу Ляшко заявив, що понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу попри те, що час її введення вже настав.

    Сьогодні стало відомо, що перша країна ЄС вводить обов’язкову ковід-вакцинацію для всіх. Отже, вакцинація стане обов'язковою у Австрії з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

    Додамо, що вчора майже 300 тисяч українців отримали ковід-щеплення: названо область-лідер.

    За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

    18 листопада у Києві суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.

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    Теги: лікар Херсонщина лікарня госпіталь коронавірус
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    На Херсонщині згортають мобільний Covid-госпіталь