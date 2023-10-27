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Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих
фото ілюстративне

Лабораторно підтверджено 122 випадки гепатиту А

У лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Йдеться про 135 випадків. Про це повідомила керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксану Кошалко в ефірі національного телемарафону.

«За останніми офіційними даними, які ми отримали від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, в нас є госпіталізованих 135 пацієнтів», – розповіла вона.

Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. 

У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Тим часом Україною шириться новий штам коронавірусу. А світом шириться холера

Теги: Вінниччина хвороби

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