У луцькій піцерії отруїлись 10 людей



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Станом на 15 липня, всі 10 людей досі знаходяться у лікарні

У Луцьку в піцерії отруїлись 10 людей, їх було госпіталізовано. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, отруїлись люди протягом 11-12 липня, але в ДСНС про це повідомили 14 липня. Подія сталась в у піцерії. Станом на 15 липня, всі 10 людей досі знаходяться у лікарні.

«До обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у м. Луцьк», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області сталось масове отруєння дітей. Як повідомлялось, в смт. Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 46 дітей. Це сталось у дитячому оздоровчому спортивному таборі «Медик-2». У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

Потім стало відомо про 53 людей, які отруїлись. Станом на 15 липня у лікарні залишаються ще 12 дітей.