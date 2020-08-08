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    Здоров'я

    У Луцьку немовля впало в кому після щеплення: лікарі це списують на Covid-19

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    <p>Дитині зробили щеплення від гепатиту В, а через кілька годин вона почала задихатися</p> - У Луцьку немовля впало в кому після щеплення: лікарі це списують на Covid-19

    Дитині зробили щеплення від гепатиту В, а через кілька годин вона почала задихатися

    Фото ілюстративне

    Медики припускають, що ускладнення пов'язані з тяжким перебігом вагітності у матері, яка перехворіла на Сovid-19

    Після щеплення від гепатиту малюк у віці шести днів впав в стан коми.

    Про це повідомив луцький телеканал «Аверс».

    За його даними, зараз хлопчик у важкому стані перебуває в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

    Медики припускають, що ускладнення пов'язані з тяжким перебігом вагітності у матері, яка перехворіла на Сovid-19.

    Тим часом батько новонародженого, який особисто був присутній при пологах, звернувся в поліцію із заявою про недбалість медиків.

    За його словами, дитина народилася здоровою і вже 4 серпня породіллю з малюком мали виписати. Але 3 серпня дитині зробили щеплення від гепатиту В, а через кілька годин вона почала задихатися.

    До слова, в Україні готуються запровадити нове обов'язкове щеплення.

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