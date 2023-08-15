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Міноборони РФ похизувалося, що вдарило по дитсадку у Львові

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міноборони РФ похизувалося, що вдарило по дитсадку у Львові
Російська ракета влучила у двір дитсадочка у Львові
фото з відкритих джерел

Російське міністерство оборони стверджує, що «завдала значну шкоду воєнній інфраструктурі України», проте насправді била по цивільним містам

Уночі Росія атакувала українські міста. Зокрема, ракета прилетіла у двір дитсадка у Львові. Проте російське міністерство оборони цинічно заявляє, що нібито «усі військові цілі були знищені», передають російські ЗМІ.

Російське міністерство оборони визначає цивільну інфраструктуру України як «ключові підприємства військової промисловості». Таким чином росіяни вчергове намагаються виправдати терористичні удари по Україні.

Росіяни визнали ракетну атаку на Україну, а також заявили, що нібито били по «ключових підприємствах військової промисловості», «вразили усі об’єкти», а «військово-промисловому комплексу України завдано значної шкоди».

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фото: Максим Козицький/Telegram

Також Москва вперше заявляє про нібито перехоплення чотирьох далекобійних ракет SCALP-EG (французька версія Storm Shadow).

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку загинуло троє людей.

На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.
 

Теги: війна обстріл Міноборони РФ

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