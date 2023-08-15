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Ракети були виготовлені у квітні із іноземних компонентів: Банкова повідомила деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракети були виготовлені у квітні із іноземних компонентів: Банкова повідомила деталі нічної атаки
Росіяни атакували Україну ракетами Х-101
фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак: « В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем» 

У ніч проти 15 серпня російські загарбники атакували  Україну ракетами, які були виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем», – написав він.

Єрмак зазначив, що влада збирає усю необхідну інформацію, працює із партнерами та регулярно комунікує з ними.

Водночас уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

Він зауважив, що вже були запроваджені певні обмеження, але наголосив, що санкції потрібно посилювати, щоб країна-агресор не могла отримувати критичні компоненти та виготовляти ракети.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва. 

Читайте також: Зруйновані будинки, підприємства та автомобілі: яка ситуація в регіонах після нічної атаки
Теги: санкції Львів ракета влада Андрій Єрмак росіяни

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Суспільство

Ракети були виготовлені у квітні із іноземних компонентів: Банкова повідомила деталі нічної атаки
Ракети були виготовлені у квітні із іноземних компонентів: Банкова повідомила деталі нічної атаки
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