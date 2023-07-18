Одній із областей України загрожує епідемія кору

Під час останнього спалаху в області захворіло майже сім тис. осіб

У Рівненській області наразі існує ризик виникнення спалаху кору. Останній в області був у 2018-2019 роках. Про це сьогодні йшлося під час брифінгу Рівненської ОДА, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Під час останнього спалаху в області захворіло майже 7 тис. осіб. Із початку року на Рівненщині є два випадки. Був спалах в Радивилівський тергромаді, який вдалось оперативно ліквідувати.

«Ми плануємо вакцинувати дітей з цільових груп, щоб перед початком навчального року зменшити ризики поширення хвороби, насамперед в організованих колективах», – сказав головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

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Головний санлікар області також зауважив, що кір – це одна із найбільш заразних хвороб у світі. З 10 невакцинованих людей, які проконтактували з носієм, дев’ять захворіють. При цьому він додав, що спалахи кору мають циклічний характер і повторюються кожні п’ять років. З огляду на це у 2023 році є високий ризик виникнення потужного спалаху та значне збільшення кількості випадків.

Для колективного імунітету необхідно, щоб понад 95% населення мали імунітет від цієї хвороби. І цього краще досягти через вакцинацію. Адже ліків проти кору не існує. Хвороба часто має тяжкий перебіг, з розвитком ускладнень. Високого рівня охоплення вакцинацією першочергово необхідно досягти серед дітей. На Рівненщині у 2022 році лише 86% дітей віком 1 рік та 84% 6-річних дітей щеплено проти кору згідно з календарем. А роком раніше, у 2021 кількість щеплень була ще меншою, відповідно 82% та 83%.

Тим часом, після підриву росіянами Каховської ГЕС, на окупованій частині Херсонщини почався спалах Гепатиту А.