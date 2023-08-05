Росіяни завезли на окуповану Херсонщину російських лікарів – Центр нацспротиву

Ворог завозить на тимчасово окуповані території своїх лікарів, зокрема на Херсонщину

Окупанти звернули свою увагу на проблему дефіциту медичного персоналу на окупованих територіях Херсонської області і вирішили залучити російських лікарів з Санкт-Петербурга для вирішення цієї проблеми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з ворогом й покинули регіон. Відтак ворог завозить на тимчасово окуповані території своїх лікарів, зокрема на Херсонщину», – йдеться у повідомленні.

Група цих гастролерів фактично заробляє кошти, адже отримує надбавку за роботу в зонах воєнних дій, й до цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії.

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Раніше повідомлялося, що Кабмін РФ запровадив одноразові виплати від 500 тис. до 2 млн рублів (від 240 тис. грн до 475 тис грн приблизно) для лікарів, фельдшерів та медсестер, які переїдуть працювати у військові частини та здійснюватимуть роботу всередині них.

Нагадаємо, що рашистам не вистачає лікарів на окупованих територіях. На тимчасово окуповані території Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога. Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади перебувають на тимчасово окупованій території вже 3-4 місяці без заміни.