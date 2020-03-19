У Львові в інфекційній лікарні перебуває 27 осіб, п’ятьох вже виписали – коронавірус не підтвердили



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У Львові в інфекційній лікарні перебуває 27 осіб

Дві особи контактували з померлою в Чернівцях

На лікуванні в інфекційній лікарні Львова перебуває 27 осіб, яких обстежують щодо можливої наявності у них захворювання, спричиненого коронавірусом. П’ятеро осіб вже виписали з лікарні, оскільки у них коронавірусу не виявили.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, – передає пресслужба Львівської міської ради.

«Станом на сьогодні, 19 березня, з часу карантину в інфекційну лікарню поступило 35 людей, 5 — виписали, діагноз на коронавірус не підтвердився. 3 людей перебувають на амбулаторному лікуванні, є ще 27 осіб на лікуванні. Є 2 особи з району, які приїхали в лікарню і контактували з померлою в Чернівцях. Одна особа з-за кордону також контактувала з хворим на коронавірус. Ми не маємо інформації щодо підтвердження аналізів, але це велика зона ризику. В лікарні людям надають відповідну допомогу», – повідомив Андрій Садовий.

Міський голова Львова розповів, що 18 березня проводили велику нараду керівників медичних установ. «На понеділок 23 березня буде готовність 8 лікарні приймати пацієнтів. Там буде 100 точок підведення кисню. Тепер важливо на тих 100 точок мати 100 апаратів штучної вентиляції легенів. Звичайно, не за один день, але це буде зроблено. Це також стосується першої лікарні – всі заходи там приймають. Готуємось до непростої ситуації. Чим краще ми будемо готові, тим легше ми зможемо пережити цей час", – сказав Садовий.

Нагадаємо, станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.