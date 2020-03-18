У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізовані 24 людини



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У Львові 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус

Люди молодого віку повернулись з-за кордону

Станом на ранок 18 березня у Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус. Аналізи скеровано до Києва для дослідження.

Про це інформувала Галина Слічна, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові, – передає пресслужба Львівської міської ради.

«Станом на ранок в Україні є 14 підтверджених випадків захворювань, з них 2 – летальні (Чернівці і Житомир). У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез – основи для підозри на коронавірус. У всіх 24 людей є ознаки на захворювання, але це лабораторно не підтверджено. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів. З цих 24 осіб 12 – це мешканці міста Львова. Всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону», – поінформувала Галина Слічна.

Нагадаємо, в Україні 17 березня зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.