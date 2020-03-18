ВООЗ оцінила ймовірність зараження коронавірусом через готівку



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Наразі не відомо. чи передається новий коронавірус через готівку

У ВООЗ ніколи не казали про можливість передачі вірусу через гроші

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінила інформацію про можливість зараження коронавіруом через готівкові гроші. Про це заявив офіційний представник організації Тарік Язаревіч.

За словами Язаревіча, ВООЗ ніколи не заявляла про те, що заразитися коронавірусом можна саме таким шляхом. «Ми не виступали з будь-якими попередженнями або заявами з цього приводу», - нагадав він.

Раніше Нацбанк рекомендував українцям обмежити контакт із готівкою у зв'язку з коронавірусом. Крім того НБУ проводить заходи зі знезараження гривень. Зокрема, НБУ рекомендує:

мити руки після використання банкнот та монет,

не торкатися до обличчя після готівкових розрахунків,

періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні телефони та інші пристрої, а також ручки, якими розписуються у банківських квитанціях.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.

Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

У вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.