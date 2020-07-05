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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    Станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
    Станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу

    Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві

    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання Covid-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ «Коронавірус у регіонах».

    Зазначається, що всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19. Серед них: нових – 823, одужали – 21 376 осіб (+221 за добу), померло – 1 249 осіб (+22 за добу), підозри виявили у 94 635 людей (+926 за добу).

    Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській (138), Закарпатській (107), Донецькій областях (81) та у місті Києві (78). Жодного випадку не виявлено у Луганській області (0). 

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область – 1 951 (+15);
    • Волинська область – 2 705 (+42);
    • Дніпропетровська область – 1 115 (+5);
    • Донецька область – 680 (+81);
    • Житомирська область – 1 461 (+14);
    • Закарпатська область – 3 321 (+107);
    • Запорізька область – 597 (+9);
    • Івано-Франківська область – 2 655 (+57);
    • Кіровоградська область – 658 (+1);
    • м. Київ – 5 543 (+78);
    • Київська область – 2 774 (+27);
    • Львівська область – 6 197 (+138);
    • Луганська область – 84 (0);
    • Миколаївська область – 458 (+3);
    • Одеська область – 1 865 (+30);
    • Полтавська область – 324 (+2);
    • Рівненська область – 4 108 (+67);
    • Сумська область – 317 (+9);
    • Тернопільська область – 2 069 (+44);
    • Харківська область – 2 348 (+37);
    • Херсонська область – 196 (0);
    • Хмельницька область – 839 (+11);
    • Чернівецька область – 5 002 (+30);
    • Черкаська область – 661 (+4);
    • Чернігівська область – 572 (+12).

    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу, це на 91 випадок менше, ніж учора (914).

    Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

    Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

    У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

    Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

    Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

    У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

     

    епідемія коронавірус
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