У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві
В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання Covid-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ «Коронавірус у регіонах».
Зазначається, що всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19. Серед них: нових – 823, одужали – 21 376 осіб (+221 за добу), померло – 1 249 осіб (+22 за добу), підозри виявили у 94 635 людей (+926 за добу).
Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській (138), Закарпатській (107), Донецькій областях (81) та у місті Києві (78). Жодного випадку не виявлено у Луганській області (0).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область – 1 951 (+15);
- Волинська область – 2 705 (+42);
- Дніпропетровська область – 1 115 (+5);
- Донецька область – 680 (+81);
- Житомирська область – 1 461 (+14);
- Закарпатська область – 3 321 (+107);
- Запорізька область – 597 (+9);
- Івано-Франківська область – 2 655 (+57);
- Кіровоградська область – 658 (+1);
- м. Київ – 5 543 (+78);
- Київська область – 2 774 (+27);
- Львівська область – 6 197 (+138);
- Луганська область – 84 (0);
- Миколаївська область – 458 (+3);
- Одеська область – 1 865 (+30);
- Полтавська область – 324 (+2);
- Рівненська область – 4 108 (+67);
- Сумська область – 317 (+9);
- Тернопільська область – 2 069 (+44);
- Харківська область – 2 348 (+37);
- Херсонська область – 196 (0);
- Хмельницька область – 839 (+11);
- Чернівецька область – 5 002 (+30);
- Черкаська область – 661 (+4);
- Чернігівська область – 572 (+12).
Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу, це на 91 випадок менше, ніж учора (914).
Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).
Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.
У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).
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Всього48500
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Хворіють25875
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Одужали21376
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Померли1249
Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).
Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).
Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.
У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).