У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус



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Станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу

Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання Covid-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ «Коронавірус у регіонах».

Зазначається, що всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19. Серед них: нових – 823, одужали – 21 376 осіб (+221 за добу), померло – 1 249 осіб (+22 за добу), підозри виявили у 94 635 людей (+926 за добу).

Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській (138), Закарпатській (107), Донецькій областях (81) та у місті Києві (78). Жодного випадку не виявлено у Луганській області (0).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область – 1 951 (+15);

Волинська область – 2 705 (+42);

Дніпропетровська область – 1 115 (+5);

Донецька область – 680 (+81);

Житомирська область – 1 461 (+14);

Закарпатська область – 3 321 (+107);

Запорізька область – 597 (+9);

Івано-Франківська область – 2 655 (+57);

Кіровоградська область – 658 (+1);

м. Київ – 5 543 (+78);

Київська область – 2 774 (+27);

Львівська область – 6 197 (+138);

Луганська область – 84 (0);

Миколаївська область – 458 (+3);

Одеська область – 1 865 (+30);

Полтавська область – 324 (+2);

Рівненська область – 4 108 (+67);

Сумська область – 317 (+9);

Тернопільська область – 2 069 (+44);

Харківська область – 2 348 (+37);

Херсонська область – 196 (0);

Хмельницька область – 839 (+11);

Чернівецька область – 5 002 (+30);

Черкаська область – 661 (+4);

Чернігівська область – 572 (+12).

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадки коронавірусу, це на 91 випадок менше, ніж учора (914).

Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).