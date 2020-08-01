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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    <p>&laquo;Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області, Івано-Франківській, а також у місті Києві&raquo; &ndash; Степанов</p> - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області, Івано-Франківській, а також у місті Києві» – Степанов

    Станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу

    За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби підтвердили у Львівській області – 145 та Івано-Франківській – 123. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській області 123, а також у місті Києві – 101 випадок», – сказав Степанов.

    За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні зареєстровано 71 056 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за останню добу – 1172, загалом одужало від хвороби – 39308 осіб (+556 за добу), померло через наслідки хвороби – 1709 осіб (+16 за добу), підозри на коронавірусну хворобу отримали – 124076 осіб (+1586 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область – 2766 (+30);
    • Волинська область – 3828 (+45);
    • Дніпропетровська область – 1413 (+11);
    • Донецька область – 889 (+8);
    • Житомирська область – 1896 (+46);
    • Закарпатська область – 5210 (+64);
    • Запорізька область – 800 (+10);
    • Івано-Франківська область – 4680 (+123);
    • Кіровоградська область – 704 (+1);
    • м. Київ – 8342 (+101);
    • Київська область – 3787 (+71);
    • Львівська область – 9671 (+145);
    • Луганська область – 127 (+1);
    • Миколаївська область – 602 (+12);
    • Одеська область – 3315 (+101);
    • Полтавська область – 446 (+6);
    • Рівненська область – 6111 (+87);
    • Сумська область – 509 (+24);
    • Тернопільська область – 3035 (+59);
    • Харківська область – 3786 (+75);
    • Херсонська область – 227 (0);
    • Хмельницька область – 1163 (+25);
    • Чернівецька область – 5964 (+89);
    • Черкаська область – 942 (+18);
    • Чернігівська область – 843 (+20).

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

    Одужали – 598, померли – 20.

    Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

    У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.

     

    Максим Степанов хвороби коронавірус
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