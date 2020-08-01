У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області, Івано-Франківській, а також у місті Києві» – Степанов
Станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу
За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби підтвердили у Львівській області – 145 та Івано-Франківській – 123. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській області 123, а також у місті Києві – 101 випадок», – сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні зареєстровано 71 056 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за останню добу – 1172, загалом одужало від хвороби – 39308 осіб (+556 за добу), померло через наслідки хвороби – 1709 осіб (+16 за добу), підозри на коронавірусну хворобу отримали – 124076 осіб (+1586 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область – 2766 (+30);
- Волинська область – 3828 (+45);
- Дніпропетровська область – 1413 (+11);
- Донецька область – 889 (+8);
- Житомирська область – 1896 (+46);
- Закарпатська область – 5210 (+64);
- Запорізька область – 800 (+10);
- Івано-Франківська область – 4680 (+123);
- Кіровоградська область – 704 (+1);
- м. Київ – 8342 (+101);
- Київська область – 3787 (+71);
- Львівська область – 9671 (+145);
- Луганська область – 127 (+1);
- Миколаївська область – 602 (+12);
- Одеська область – 3315 (+101);
- Полтавська область – 446 (+6);
- Рівненська область – 6111 (+87);
- Сумська область – 509 (+24);
- Тернопільська область – 3035 (+59);
- Харківська область – 3786 (+75);
- Херсонська область – 227 (0);
- Хмельницька область – 1163 (+25);
- Чернівецька область – 5964 (+89);
- Черкаська область – 942 (+18);
- Чернігівська область – 843 (+20).
Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).
Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).
Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.
У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).
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Всього71056
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Одужали39308
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Хворіють30039
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Померли1709
Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.
Одужали – 598, померли – 20.
Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.
У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.