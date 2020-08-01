У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус



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«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області, Івано-Франківській, а також у місті Києві» – Степанов

Станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу

За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби підтвердили у Львівській області – 145 та Івано-Франківській – 123. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській області 123, а також у місті Києві – 101 випадок», – сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні зареєстровано 71 056 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за останню добу – 1172, загалом одужало від хвороби – 39308 осіб (+556 за добу), померло через наслідки хвороби – 1709 осіб (+16 за добу), підозри на коронавірусну хворобу отримали – 124076 осіб (+1586 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область – 2766 (+30);

Волинська область – 3828 (+45);

Дніпропетровська область – 1413 (+11);

Донецька область – 889 (+8);

Житомирська область – 1896 (+46);

Закарпатська область – 5210 (+64);

Запорізька область – 800 (+10);

Івано-Франківська область – 4680 (+123);

Кіровоградська область – 704 (+1);

м. Київ – 8342 (+101);

Київська область – 3787 (+71);

Львівська область – 9671 (+145);

Луганська область – 127 (+1);

Миколаївська область – 602 (+12);

Одеська область – 3315 (+101);

Полтавська область – 446 (+6);

Рівненська область – 6111 (+87);

Сумська область – 509 (+24);

Тернопільська область – 3035 (+59);

Харківська область – 3786 (+75);

Херсонська область – 227 (0);

Хмельницька область – 1163 (+25);

Чернівецька область – 5964 (+89);

Черкаська область – 942 (+18);

Чернігівська область – 843 (+20).

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.