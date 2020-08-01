У Києві зафіксували 101 новий випадок захворювання на коронавірус



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Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі столиці

«Минулої доби двоє людей померли» – Кличко

Захворювання на коронавірус виявили ще в 101 мешканця Києва. Двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Іще в 101 мешканця Києва за минулу добу підтвердили коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 134 киян. На сьогодні в столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 39 жінок віком від 19 до 84 років і три дівчинки – 12, 16 і 17 років. А також 59 чоловіків віком від 18 до 81 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолали 2981 киянин.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16, Дарницькому – 15, Солом’янському районі – 14 випадків, – зауважив мер Києва. – Не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.

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