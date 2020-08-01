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    У Києві зафіксували 101 новий випадок захворювання на коронавірус

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    Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі столиці - У Києві зафіксували 101 новий випадок захворювання на коронавірус
    Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі столиці

    «Минулої доби двоє людей померли» – Кличко

    Захворювання на коронавірус виявили ще в 101 мешканця Києва. Двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Іще в 101 мешканця Києва за минулу добу підтвердили коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 134 киян. На сьогодні в столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 39 жінок віком від 19 до 84 років і три дівчинки – 12, 16 і 17 років. А також 59 чоловіків віком від 18 до 81 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолали 2981 киянин.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському районі – 16, Дарницькому – 15, Солом’янському районі – 14 випадків, – зауважив мер Києва. – Не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

    Одужали – 598, померли – 20.

    Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

    У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.

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    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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