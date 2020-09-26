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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    <p>Міністр охорони здоров&rsquo;я Максим Степанов</p> - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов

    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей

    За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Тернопільській, Одеській та Дніпропетровській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків (Covid-19 – ред.) зареєстровано: у Києві – 447, у Харківській області – 380 (Харків – 298), у Тернопільській області – 284, в Одеській області – 264 та у Дніпропетровській області – 201 (Дніпро – 163)», – розповів Степанов.

    За даними Telegram-каналу МОЗ, в Україні загалом зафіксовано 195504 випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (за добу – 3833, що є антирекордом кількості нових хворих за добу): 3 903 летальні (за добу – 76), 86873 пацієнти одужало (1740 – за добу), загалом проведено 2189926 тестувань методом ПЛР.

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область – 5784 випадки;
    • Волинська область – 7500 випадків;
    • Дніпропетровська область – 5118 випадків;
    • Донецька область – 2964 випадки;
    • Житомирська область – 5531 випадок;
    • Закарпатська область – 9580 випадків;
    • Запорізька область – 3568 випадків;
    • Івано-Франківська область – 13212 випадків;
    • Кіровоградська область – 1069 випадків;
    • м. Київ – 21492 випадки;
    • Київська область – 8571 випадок;
    • Львівська область – 19636 випадків;
    • Луганська область – 938 випадків;
    • Миколаївська область – 2875 випадків;
    • Одеська область – 12734 випадки;
    • Полтавська область – 1844 випадки;
    • Рівненська область – 11928 випадків;
    • Сумська область – 3549 випадків;
    • Тернопільська область – 12863 випадки;
    • Харківська область – 16870 випадків;
    • Херсонська область – 1000 випадків;
    • Хмельницька область – 5531 випадок;
    • Чернівецька область – 13902 випадки;
    • Черкаська область – 3570 випадків;
    • Чернігівська область – 3875 випадків.

    Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на коронавірус. 42 з них – діти. Захворіли: 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16. Захворіли, зокрема, 14 медиків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      195504
    • Хворіють
      104728
    • Одужали
      86873
    • Померли
      3903

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565). 

    Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.

     

    Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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