У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус



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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей

За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Тернопільській, Одеській та Дніпропетровській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків (Covid-19 – ред.) зареєстровано: у Києві – 447, у Харківській області – 380 (Харків – 298), у Тернопільській області – 284, в Одеській області – 264 та у Дніпропетровській області – 201 (Дніпро – 163)», – розповів Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ, в Україні загалом зафіксовано 195504 випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (за добу – 3833, що є антирекордом кількості нових хворих за добу): 3 903 летальні (за добу – 76), 86873 пацієнти одужало (1740 – за добу), загалом проведено 2189926 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 5784 випадки;

Волинська область – 7500 випадків;

Дніпропетровська область – 5118 випадків;

Донецька область – 2964 випадки;

Житомирська область – 5531 випадок;

Закарпатська область – 9580 випадків;

Запорізька область – 3568 випадків;

Івано-Франківська область – 13212 випадків;

Кіровоградська область – 1069 випадків;

м. Київ – 21492 випадки;

Київська область – 8571 випадок;

Львівська область – 19636 випадків;

Луганська область – 938 випадків;

Миколаївська область – 2875 випадків;

Одеська область – 12734 випадки;

Полтавська область – 1844 випадки;

Рівненська область – 11928 випадків;

Сумська область – 3549 випадків;

Тернопільська область – 12863 випадки;

Харківська область – 16870 випадків;

Херсонська область – 1000 випадків;

Хмельницька область – 5531 випадок;

Чернівецька область – 13902 випадки;

Черкаська область – 3570 випадків;

Чернігівська область – 3875 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на коронавірус. 42 з них – діти. Захворіли: 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16. Захворіли, зокрема, 14 медиків.

Коронавірус в Україні

Всього 195504

Хворіють 104728

Одужали 86873

Померли 3903

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).

Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.