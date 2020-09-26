55 захворювань на пневмонію за день. Під лікарнями в Києві – черги зі швидких (відео)



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Скріншот з відео

До відділень київських лікарень черги швидких з хворими

Вчора, 25 вересня, до відділення Київської міської клінічної лікарні №12 вишикувалася черга зі швидких.

Відео оприлюднив користувач соцмережі на своїй сторінці у Facebook.

Така ситуація спостерігалася навесні цього року, 23 березня, до інфекційного відділення Олександрівської лікарні Києва, куди доставляють хворих на коронавірус, вишикувалася черга зі швидких. Лікарі швидкої допомоги постійно підвозять до інфекційного відділення Олександрівської лікарні хворих з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, у столиці за минулу добу виявили ще 447 хворих на коронавірус. 42 з них – діти. Захворіли: 230 жінок віком від 18 до 89 років, 175 чоловіків віком від 19 до 96 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16. Захворіли, зокрема, 14 медиків.

Коронавірус в Україні

Всього 195504

Хворіють 104728

Одужали 86873

Померли 3903

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565).

Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.