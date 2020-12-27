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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією щодо поширення коронавірусу

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    Найнижчий показник захворюваності у&nbsp;Кіровоградській області&nbsp; - У МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією щодо поширення коронавірусу
    Найнижчий показник захворюваності у Кіровоградській області 

    Найгірша ситуація з готовністю до послаблення обмежень у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві

    Станом на 27 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень – у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 107 204 випадки;
    • Вінницька область – 21960 випадків;
    • Волинська область – 32429 випадків;
    • Дніпропетровська область – 56893 випадки;
    • Донецька область – 34929 випадків;
    • Житомирська область – 38494 випадки;
    • Закарпатська область – 2 828 випадків;
    • Запорізька область – 51703 випадки;
    • Івано-Франківська область – 42828 випадків;
    • Київська область – 57331 випадок;
    • Кіровоградська область – 8225 випадків;
    • Луганська область – 9982 випадки;
    • Львівська область – 59798 випадків;
    • Миколаївська область – 29531 випадок;
    • Одеська область – 68962 випадки;
    • Полтавська область – 34600 випадків;
    • Рівненська область – 40295 випадків;
    • Сумська область – 40047 випадків;
    • Тернопільська область – 33452 випадки;
    • Харківська область – 67868 випадків;
    • Херсонська область – 17067 випадків;
    • Хмельницька область – 38378 випадків;
    • Черкаська область – 37617 випадків;
    • Чернівецька область – 39422 випадки;
    • Чернігівська область – 29146 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області – 577,9, місті Києві – 541,9, Черкаській області – 539,9 та Чернігівській області – 509,1.

    Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 114,1,у Вінницькій області – 140,3 та у Закарпатській області – 144,6.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1025989
    • Одужали
      658538
    • Хворіють
      349677
    • Померли
      17774

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 6113 людей. Це на 1596 людей менше, ніж попередньої доби (7709). Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1674 особи;
    • летальних випадків – 72;
    • одужало – 6621 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).
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    Теги: хвороби карантин населення коронавірус
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