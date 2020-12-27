У МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією щодо поширення коронавірусу

Найгірша ситуація з готовністю до послаблення обмежень у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві

Станом на 27 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень – у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 107 204 випадки;

Вінницька область – 21960 випадків;

Волинська область – 32429 випадків;

Дніпропетровська область – 56893 випадки;

Донецька область – 34929 випадків;

Житомирська область – 38494 випадки;

Закарпатська область – 2 828 випадків;

Запорізька область – 51703 випадки;

Івано-Франківська область – 42828 випадків;

Київська область – 57331 випадок;

Кіровоградська область – 8225 випадків;

Луганська область – 9982 випадки;

Львівська область – 59798 випадків;

Миколаївська область – 29531 випадок;

Одеська область – 68962 випадки;

Полтавська область – 34600 випадків;

Рівненська область – 40295 випадків;

Сумська область – 40047 випадків;

Тернопільська область – 33452 випадки;

Харківська область – 67868 випадків;

Херсонська область – 17067 випадків;

Хмельницька область – 38378 випадків;

Черкаська область – 37617 випадків;

Чернівецька область – 39422 випадки;

Чернігівська область – 29146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області – 577,9, місті Києві – 541,9, Черкаській області – 539,9 та Чернігівській області – 509,1.

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 114,1,у Вінницькій області – 140,3 та у Закарпатській області – 144,6.

Коронавірус в Україні

Всього 1025989

Одужали 658538

Хворіють 349677

Померли 17774

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 6113 людей. Це на 1596 людей менше, ніж попередньої доби (7709). Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1674 особи;

летальних випадків – 72;

одужало – 6621 особа;

здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).

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