У МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією щодо поширення коронавірусу
Найгірша ситуація з готовністю до послаблення обмежень у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві
Станом на 27 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень – у Запорізькій і Черкаській областях та місті Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 107 204 випадки;
- Вінницька область – 21960 випадків;
- Волинська область – 32429 випадків;
- Дніпропетровська область – 56893 випадки;
- Донецька область – 34929 випадків;
- Житомирська область – 38494 випадки;
- Закарпатська область – 2 828 випадків;
- Запорізька область – 51703 випадки;
- Івано-Франківська область – 42828 випадків;
- Київська область – 57331 випадок;
- Кіровоградська область – 8225 випадків;
- Луганська область – 9982 випадки;
- Львівська область – 59798 випадків;
- Миколаївська область – 29531 випадок;
- Одеська область – 68962 випадки;
- Полтавська область – 34600 випадків;
- Рівненська область – 40295 випадків;
- Сумська область – 40047 випадків;
- Тернопільська область – 33452 випадки;
- Харківська область – 67868 випадків;
- Херсонська область – 17067 випадків;
- Хмельницька область – 38378 випадків;
- Черкаська область – 37617 випадків;
- Чернівецька область – 39422 випадки;
- Чернігівська область – 29146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Запорізькій області – 577,9, місті Києві – 541,9, Черкаській області – 539,9 та Чернігівській області – 509,1.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 114,1,у Вінницькій області – 140,3 та у Закарпатській області – 144,6.
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Всього1025989
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Одужали658538
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Хворіють349677
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Померли17774
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 6113 людей. Це на 1596 людей менше, ніж попередньої доби (7709). Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1674 особи;
- летальних випадків – 72;
- одужало – 6621 особа;
- здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).