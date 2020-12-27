Швейцарія підтвердила перші випадки нового штаму коронавірусу

Швейцарія ввела заборону на в’їзд для туристів з Великої Британії і Південної Африки

Перші випадки захворювання пацієнтів новим штамом коронавірусу підтверджені у Швейцарії.

Інформацію підтвердило Федеральне управління охорони здоров’я (FOPH), повідомляє Swiss Info.

Новий штам був ідентифікований в трьох зразках. Два пацієнти проживають у Великій Британії й здали позитивний результат на Covid у Швейцарії за останні кілька днів. Новини про третього пацієнта з’явилися в суботу.

«Все близькі контакти були виявлені й поміщені в карантин», – повідомила прессекретар FOPH.

Крім того, в цих «особливих випадках» контакти контактів також будуть уточнені «і при необхідності поміщені в карантин».

Управління охорони здоров’я заявило, що поінформувало владу кантонів, проте не уточнило, яких саме.

У понеділок Швейцарія ввела заборону на в’їзд для туристів з Великої Британії та Південної Африки. Польоти в обидві країни були припинені.

Нагадаємо, науковці розкрили вплив нового штаму коронавірусу на дітей.

Як повідомлялося раніше, через виявлення нового штаму вірусу, ряд європейських країн, в тому числі Франція та Німеччина скасували повітряне сполучення з Великобританією.

У Всесвітній організації з охорони здоровʼя вважають, що новий штам є більш заразним і поширюється швидше, ніж попередній. Проте поки що немає свідчень того, що він є більш смертельним. Також поки що немає свідчень, що новий штам реагуватиме якось по-іншому на вже вироблені вакцини проти коронавірусу.

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