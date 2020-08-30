За добу в Україні коронавірус виявили у 118 дітей та 95 медиків, – Степанов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу

«За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків» – очільник МОЗ

В Україні за минулу добу зафіксовано 2 096 нових випадків захворювання на Covid-19, з них 118 дітей та 95 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 2 096 осіб, з них 118 дітей, а також 95 медичних працівників. Було госпіталізовано 357 людей, зафіксовано 35 летальних випадків. При цьому за минулу добу в Україні одужало 596 пацієнтів», – сказав Степанов.

З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 119 074 людини, з них 7 861 дітей та 11 179 медичних працівників.

«Загалом одужало 56 734 пацієнти, летальних випадків 2 527», – додав міністр.

Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).