У МОЗ розповіли про другий етап змін системи охорони здоров'я

До медзакладів є низка вимог, які необхідно виконати перед тим, як укласти договір з Національною службою здоров’я

Другий етап медичної реформи передбачає підписання медичними закладами договорів з Національною службою здоров’я і перехід їх на принцип «кошти йдуть за пацієнтом». Про деталі другого етапу медреформи розповів заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, повідомляє прес-служба МОЗ. Зокрема,



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До медзакладів є низка вимог, які необхідно виконати перед тим, як укласти договір з Національною службою здоров’я

Другий етап медичної реформи передбачає підписання медичними закладами договорів з Національною службою здоров’я і перехід їх на принцип «кошти йдуть за пацієнтом».

Про деталі другого етапу медреформи розповів заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, постанова, яка регулює тарифи (ставку, яку отримає медзаклад на рік за кожного пацієнта), почне діяти з 1 липня. При цьому до медичних закладів є низка вимог, які необхідно виконати перед тим, як укласти договір з Національною службою здоров’я:

надання певних сервісних послуг (можливість записуватися на візит до лікаря телефоном);

можливість брати всі аналізи, передбачені переліком послуг, на місці;

робота з електронною системою охорони здоров’я, можливість укладати електронні договори з боку медичного закладу.

«Якщо ці вимоги дотримані, Національна служба здоров’я підтверджує можливість укладання договору, і заклад переходить на роботу за тарифами, коли за кожного з нас оплачується ставка на рік. Вона складає 370 гривень як базова. Для тих, на кого витрачається більше часу, зусиль, медикаментів та іншого, ставки підвищені», - повідомив Ковтонюк.

За його словами, є підвищувальні коефіцієнти. Найвищий - для дітей до 5 років, оскільки на їхній огляд витрачається більше часу.

Раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, як діяти у випадку шахрайства з медичними деклараціями.

Нагадаємо, Супрун також повідомляла, що до кінця третього тижня програми «Лікар для кожної родини» декларації із сімейним лікарем підписали понад мільйон українців.

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