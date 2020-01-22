У Полтавській області в школі померла учениця



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Дитина померла у присутності лікарів

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті

У середу, 22 січня, в одній зі шкіл у Полтавській області в присутності медиків померла 14-річна учениця.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій.

До слова, в Україні 11 осіб померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.

Також цього тижня мешканець Локачинського району Волині помер від ускладнень правця, який розвинувся через інфікування обмороженої ноги.

Причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою