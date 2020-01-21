Міністерка освіти України: школа має стати гендерно нейтральною



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Міністерка освіти та науки Ганна Новосад

Новосад вважає, що в школах не повинно бути місця якимось архаїчним стереотипам та уявленням

Міністерка освіти та науки Ганна Новосад заявила, що має намір робити все можливе для того, щоб українська школа стала гендерно нейтральним середовищем.

Про це міністр заявила в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я не знаю, коли вона такою стане. Але я точно буду робити все можливе, щоб вона такою стала, тому що я вважаю, що школа повинна будуватися на рівності можливостей і на навчанні учнів цієї цінності. Безперечно, що в школах не повинно бути місця якимось архаїчним стереотипам та уявленням, які там були присутні в попередньому столітті, але досі фігурують у нашому суспільстві», - зазначила вона.

На думку міністра, в останні кілька років було закладено правильний механізм, а саме Антидискримінаційна експертиза підручників.

«Я однозначно буду її підтримувати. Свою роботу я почала з протистояння в ситуації з курсом «Основи сім'ї». Безперечно, висновок повинні давати експерти, але я теж вмію читати і не хочу, щоб у школах дітям навішували такі догми. Але для цього потрібна професійна Антидискримінаційна експертиза. Своєю чергою я хочу її перенести не тільки на підручники, для яких вона застосовується, але і на інші посібники і навчальні матеріали, на які міністерство дає гриф», - зазначила Новосад.

Вона також заявила, що приймати чи ні на навчання невакцинованих дітей вирішуватимуть директори шкіл.