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    Здоров'я

    У приватних клініках щеплення можна буде зробити безоплатно

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    У приватних клініках щеплення можна буде зробити безоплатно

    Розподіл закуплених державою вакцин буде відбуватися за принципом «за дитиною», а не «за закладом», як це було досі

    У приватних клініках, лікарів-ФОП і пологових будинках робитимуть щеплення безоплатно.

    Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я.

    Вакцини за національним Календарем щеплень, закуплені за кошти держбюджету, надійдуть приватним медзакладам та лікарям-ФОП вже на початку літа.

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    Препарати від держави отримають тільки ті приватні клінки та фахівці, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Чи уклав заклад договір можна дізнатися на цьому сайті.

    Крім того, перші необхідні новонародженим вакцини (БЦЖ та для профілактики гепатиту В) від держави надійдуть і до приватних пологових будинків.

    Це означає, що розподіл закуплених державою вакцин буде відбуватися за принципом «за дитиною», а не «за закладом», як це було досі.

    Щоби безоплатно вакцинуватися за Календарем щеплень у приватній клініці чи у лікаря-ФОП, дитина або дорослий мають підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. 

    Що стосується вакцинування у приватних пологових, декларація з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами там не потрібна.

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