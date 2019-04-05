Супрун заявила, що британські вчені встановили зв’язок між популізмом та недовірою до вакцин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що більше підтримки отримують популістські партії, то більше громадян вважають, що вакцини не важливі, - Супрун

Відсоток підтримки населенням політичного популізму та недовіри людей до вакцин були на дуже близькому рівні в кожній з 67 країн, де проводились дослідження, - Супрун

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що дослідження британських учених засвідчили, що недовіра населення до вакцинації є наслідком політичного популізму.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Існує значний зв’язок між зростанням популізму в європейських країнах та рівнем недовіри до вакцинації. Такий висновок зробили дослідники Лондонського університету Королеви Марії. Науковці проаналізували, як поширюється популізм на національному рівні. Для цього порахували відсоток людей, які голосували за популістські партії на виборах до Європарламенту у 2014 році. Потім з цими цифрами зіставили відсоток людей, що вважають вакцини небезпечними та неефективними за даними Vaccine Confidence Project (2015 рік), в якому опитали понад 65 тисяч людей у 67 країнах», - написала Супрун.

За словами очільниці МОЗ, дослідження виявило, що відсоток підтримки населенням політичного популізму та недовіри людей до вакцин були на дуже близькому рівні в кожній з країн.

«Що більше підтримки отримували популістські партії, то більше громадян вважали, що вакцини не важливі. Наприклад, в Греції у 2014-2015 році понад 30% населення проголосували за популістські партії та близько 25% населення вважають, що вакцини небезпечні. Спротив до вакцинації та політичний популізм обумовлені подібною динамікою - міцною недовірою до еліт, державних інституцій та експертів. Особливо це помітно в країнах Західної Європи. В Італії один з популістських рухів висловив занепокоєння щодо безпеки вакцин та зв‘язку між вакциною КПК (проти кору, паротиту, краснухи) та аутизмом. Науковці стверджують, що це стало причиною зниження охоплення вакцинацією з 90% у 2013 році до 85% у 2016 році. Як наслідок - в країні збільшилась кількість випадків кору з 840 у 2016 році до 5000 у 2017 році», - наголосила Супрун.

Також вона наводить досвід Греції, коли представники лівого уряду країни пропонували відмовитися від вакцинації.

«Вже з початку 2019 року в Греції було зафіксовано поширення фейкових повідомлень тролями - начебто CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань - ред.) визнали, що вакцини КПК викликають аутизм. Ці повідомлення швидко поширилися тими ж російськими ботами і тролями, що розпалювали антивакцинаторський дискурс у Twitter. У Франції популістське крило також висловило занепокоєння щодо безпеки вакцин та законів, які роблять обов’язковим щеплення для всіх дітей. Проблема посилюється й міцним рівнем недовіри до вакцин самими лікарями - дослідження вказують, що понад 40% з них не пропонують батькам вакцинувати своїх дітей», - зазначила Супрун.

Вона заявила, що у Західній Європі популістські партії підтримує значна частина населення з низьким рівнем життя і глибокою недовірою до влади.

«Україна не унікальна зі своїми проблемами, ба більше - ці світові тенденції проявляються і в нас. Підрив національної безпеки шляхом культивування недовіри до державних інституцій та поширенням фейків, брехні та напівправди виявляється дуже ефективною технологією», - написала Супрун.

Нагадаємо, що Супрун заявила про те, що міф про шкоду вакцин придумали російські боти. 93% постів про вакцинацію на Twitter створюють та поширюють російські тролі або боти. Ці ж самі боти підживлюють кризу з кором, яку ми зараз спостерігаємо в Європі. Особливо від фейкової інформації страждає Україна, Греція, Франція, Італія, Румунія та Сербія. Саме в цих країнах спостерігається сьогодні висока захворюваність на кір та низький рівень охоплення вакцинацією.