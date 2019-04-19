У МОЗ заявили, що радник Зеленського поширює фейки про медичну галузь України



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Євген Комаровський заявив, що 1 00 000 жителів країни захворіли на кір

У МОЗ спростували інформацію Комаровського про спалах кору в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я спростували фейки щодо ситуації у медичній галузі України, що озвучив радник з питань охорони здоров’я кандидата у президенти Володимира Зеленського Євген Комаровський в ефірі телеканалу «1+1».

Про це йдеться у інформації, опублікованій на сайті відомства.

«Учора, 18 квітня, в ефірі програми «Право на владу» каналу «1+1» радник з питань охорони здоров’я кандидата у президенти Володимира Зеленського Євген Комаровський озвучив тези, що не відображають реального стану справ в охороні здоров’я. За словами Євгена Комаровського, «100 000 жителів країни захворіли на кір». Уточнення: близько 100 000 людей захворіли в Україні за весь період з початку спалаху восени 2017 року», - наголосили у МОЗ.

Там підкреслили, що вакцинація насправді є питанням національної безпеки, надто в умовах спалаху кору.

«У більшості країн світу, де фіксують спалах кору, громадськість чинить тиск на людей, які свідомо, без медичних причин відмовляються від щеплень і ставлять під загрозу життя тисяч інших людей. В Україні ж традиційно в усьому звинувачують владу (МОЗ України, уряд чи президента) і/або лікарів. З початку спалаху кору МОЗ України разом з урядом і лікарською спільнотою робить систематичні кроки, щоби ліквідувати бар’єри для вакцинації і зупинити спалах кору в країні», - зазначили у МОЗ.

Там нагадали, що із серпня 2017 року працює Оперативний штаб МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні.

«За рішенням штабу з вересня 2017 року тривають заходи з посиленої вакцинації. З вересня 2017 року за рішенням штабу заходи з посиленої імунізації поширили на дітей до 9 років, а з червня 2018 року - на всі групи дітей. Тепер надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років безоплатно. З червня 2018 року діє Наказ про проведення безоплатної імунізації дорослих з груп ризику. Безоплатно отримати щеплення можуть військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти, освітяни, медики», - зазначили у МОЗ.