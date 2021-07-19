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    У п’яти областях України за добу не виявлено жодного хворого на Covid-19

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    Найбільше випадків інфікування 18 липня зафіксували у Києві - У п’яти областях України за добу не виявлено жодного хворого на Covid-19
    Найбільше випадків інфікування 18 липня зафіксували у Києві
    Фото: nbcnews

    Всього в Україні коронавірус діагностували у 182 осіб за добу

    За минулу добу, 18 липня, жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Так, жодного хворого не виявили у Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

    Найбільше випадків інфікування зафіксували у Києві (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київської (12) і Харківській (10) областях. Всього в Україні коронавірус діагностували у 182 осіб за добу. Одужали 187 пацієнтів, ще п'ять померли.

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    Також за добу медики зробили 37 тисяч щеплень.

    До слова, в Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою.

    Також Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні.

    Читайте також: В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    Теги: Хмельниччина Закарпаття Чернігівщина Івано-Франківщина Україна Запорізька область коронавірус
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    У п’яти областях України за добу не виявлено жодного хворого на Covid-19