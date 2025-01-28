Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів
Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло наголосив, що лікування хлопчика було важким і тривалим
фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

Мама малюка розповіла, що це вже її сьома дитина, але «така важка ситуація» у жінки сталася вперше

У Луцьку 28 січня завершилося стаціонарне лікування хлопчика Сашка, який народився на 24-му тижні вагітності із вагою 900 грамів та зростом 34 см. Про це розповіли у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.

Сашко народився 31 жовтня 2024 року шляхом кесаревого розтину внаслідок передчасного відшарування плаценти. Його мама, Юлія Косинець, розповіла, що це вже її сьома дитина, але «така важка ситуація» у жінки сталася вперше. Після кесаревого розтину в Маневичах реанімаційна бригада обласного перинатального центру відразу транспортувала її сина до Луцька.

«Тут його врятували й виходили, зараз Саша важить 2760 грамів. Він активний, їсть, набирає вагу. Уся наша родина надзвичайно вдячна лікарям та медичному персоналу за порятунок сина. Вдома його з нетерпінням чекають двоє братів та чотири сестрички», – розповіла мама немовляти.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло наголосив, що лікування хлопчика було важким і тривалим. 

«Транспортували дитину на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані. Була проведена тривала й складна інтенсивна терапія із залученням нейрохірурга, невролога, офтальмолога», – розповів медик.

Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів фото 1
фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

За його словами, 64 доби Сашко був у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, з яких 62 – на дихальній підтримці. Загалом – це 1492 години на апараті штучної вентиляції легень, високоточних назальних канюлях.

Ще майже місяць, з 2 січня, хлопчик разом із мамою продовжував лікування у відділення неонатології. «Сашко – наш герой», – сказала на урочистій виписці генеральна директорка Волинського обласного медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. 

Лікарка-неонатологиня Олена Мельничук зауважила, що лікування малюка не завершилося. До трьох років за його здоров’ям і розвитком ретельно стежитимуть лікарі відділення катамнестичного спостереження. Це обов’язково для всіх передчасно народжених дітей.

Нагадаємо, команді лікарів «Охматдиту» у Львові вдалося врятувати 3-річну Вікторію, яка перебувала у вкрай важкому стані через пневмопіоторакс та пневмонію. Про це повідомили у медзакладі.

Сім'я малечі – зі Львова. Хвороба розпочалася із підвищення температури, яка довго не збивалася. Вікторія була млява, хотіла постійно спати. Лікар-педіатр оглянула дитину та виписала ліки для лікування вдома. Однак легше не ставало: з’явився кашель, дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала.

Стан дитини налякав батьків, і вони знову звернулися до лікарів. Після огляду фахівці виявили у легенях рідину та скерували дитину до львівського Центру.

Читайте також:

Теги: Місяць дитина хвороба медик лікар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Сидоров тепер виконуватиме «інше служіння» як рядовий десантно-штурмового взводу
Російський священник поїхав на війну як штурмовик
29 грудня, 2024, 18:58
Січень – час активного захисту саду від морозів та снігопадів, а також вирощування корисної зелені вдома
Посівний календар на січень 2025: зимовий догляд за садом та городом
31 грудня, 2024, 16:13
У вінницьких дитсадках зросла вартість харчування: названо суму
У вінницьких дитсадках зросла вартість харчування: названо суму
3 сiчня, 11:44
Потураєв про закон «Про заборону УПЦ МП»: До кінця січня для цього все буде готово
Заборона Московської церкви в Україні. «Слуга народу» пояснив, що гальмує процес
6 сiчня, 14:46
Вучич сказав, що азербайджанська сторона зіслалася на «форс-мажорні обставини» і проблеми
Азербайджан зупинив постачання газу до Сербії через форс-мажорні обставини
12 сiчня, 00:21
Поліціянти встановлюють всі обставини події, після чого їй нададуть правову кваліфікацію
Помер дорогою в лікарню: на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга
12 сiчня, 01:19
Емма Клочкова визнана наймолодшою в Україні дитиною, яка проплила в басейні дистанцію 25 метрів
Дворічна одеситка встановила рекорд України з плавання
20 сiчня, 14:36
У Дніпрі чоловік сплатив 130 тис. грн аліментів. Але дитина виявилася не його
У Дніпрі чоловік сплатив 130 тис. грн аліментів. Але дитина виявилася не його
16 сiчня, 18:51
За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику
На відомому гірськолижному курорті загинула туристка
18 сiчня, 19:57

Суспільство

«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
Міноборони звернулося до військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року
Міноборони звернулося до військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів
Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів
Кабмін змінив термін укладання контракту для військових капеланів
Кабмін змінив термін укладання контракту для військових капеланів
Українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія»
Українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
24K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
22K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
22K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
21K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua