Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло наголосив, що лікування хлопчика було важким і тривалим

Мама малюка розповіла, що це вже її сьома дитина, але «така важка ситуація» у жінки сталася вперше

У Луцьку 28 січня завершилося стаціонарне лікування хлопчика Сашка, який народився на 24-му тижні вагітності із вагою 900 грамів та зростом 34 см. Про це розповіли у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.

Сашко народився 31 жовтня 2024 року шляхом кесаревого розтину внаслідок передчасного відшарування плаценти. Його мама, Юлія Косинець, розповіла, що це вже її сьома дитина, але «така важка ситуація» у жінки сталася вперше. Після кесаревого розтину в Маневичах реанімаційна бригада обласного перинатального центру відразу транспортувала її сина до Луцька.

«Тут його врятували й виходили, зараз Саша важить 2760 грамів. Він активний, їсть, набирає вагу. Уся наша родина надзвичайно вдячна лікарям та медичному персоналу за порятунок сина. Вдома його з нетерпінням чекають двоє братів та чотири сестрички», – розповіла мама немовляти.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло наголосив, що лікування хлопчика було важким і тривалим.

«Транспортували дитину на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані. Була проведена тривала й складна інтенсивна терапія із залученням нейрохірурга, невролога, офтальмолога», – розповів медик.

фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

За його словами, 64 доби Сашко був у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, з яких 62 – на дихальній підтримці. Загалом – це 1492 години на апараті штучної вентиляції легень, високоточних назальних канюлях.

Ще майже місяць, з 2 січня, хлопчик разом із мамою продовжував лікування у відділення неонатології. «Сашко – наш герой», – сказала на урочистій виписці генеральна директорка Волинського обласного медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.

Лікарка-неонатологиня Олена Мельничук зауважила, що лікування малюка не завершилося. До трьох років за його здоров’ям і розвитком ретельно стежитимуть лікарі відділення катамнестичного спостереження. Це обов’язково для всіх передчасно народжених дітей.

Нагадаємо, команді лікарів «Охматдиту» у Львові вдалося врятувати 3-річну Вікторію, яка перебувала у вкрай важкому стані через пневмопіоторакс та пневмонію. Про це повідомили у медзакладі.

Сім'я малечі – зі Львова. Хвороба розпочалася із підвищення температури, яка довго не збивалася. Вікторія була млява, хотіла постійно спати. Лікар-педіатр оглянула дитину та виписала ліки для лікування вдома. Однак легше не ставало: з’явився кашель, дівчинка скаржилася на біль у грудній клітці, багато плакала і спала.

Стан дитини налякав батьків, і вони знову звернулися до лікарів. Після огляду фахівці виявили у легенях рідину та скерували дитину до львівського Центру.