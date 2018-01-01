У Супрун з’явилася нова заступниця з питань євроінтеграції

Заступником голови МОЗ призначили Стефанишину

Кабінет міністрів України призначив Ольгу Стефанишину заступником міністра охорони здоров'я України, вона відповідатиме за питання європейської інтеграції. Про це сьогодні повідомила в. о. голови МОЗ Уляна Супрун, передає РБК-Україна. «Хочу представити вам нового заступника міністра Ольгу Стефанишину», - зазначила на засіданні



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Ольга Стефанишина

Заступником голови МОЗ призначили Стефанишину

Кабінет міністрів України призначив Ольгу Стефанишину заступником міністра охорони здоров'я України, вона відповідатиме за питання європейської інтеграції.

Про це сьогодні повідомила в. о. голови МОЗ Уляна Супрун, передає РБК-Україна.

«Хочу представити вам нового заступника міністра Ольгу Стефанишину», - зазначила на засіданні уряду Супрун. Відзначимо, до цього Стефанишина очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України.

«На посаді заступника міністра Ольга Стефанишина продовжить роботу з розширення доступу пацієнтів до лікування, а також виконання ключових зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС», - додали в міністерстві.

«Ольга Стефанишина більше 10 років займається адвокацією прав пацієнтів. Вона є співзасновницею, а з 2011 року виконавчим директором благодійного фонду «Пацієнти України», що об’єднує людей з різними захворюваннями у боротьбі за право на життєво необхідне лікування. Ольга є співавтором закону про передачу державних закупівель лікарських засобів міжнародним спеціалізованим організаціям. Цей реформаторський закон допоміг виключити корупційну складову із системи державних закупівель ліків та щорічно заощаджує Україні до 40% державного бюджету», - зазначили у міністерстві.

Окремо наголошується, що одним із досягнень фонду є створення електронної платформи «Є Ліки», де кожен пацієнт може переглянути наявність ліків у лікарні, що є важливим кроком у напрямі розвитку електронної системи охорони здоров'я.

Зазначимо, з 2007 до 2011 року Стефанишина була керівником відділу політики та адвокації Всеукраїнської Мережі ЛЖВ, з 2004 до 2006 - працювала в Національному комітеті Товариства Червоного Хреста України, координувала проект МАТРА «Реінтеграція безпритульних жінок у Києві: інтегральний підхід на місцевому рівні» в Головному управлінні соціального захисту населення Києва.

Нагадаємо, уряд планує у 2018 році підвищити зарплати українських медиків на первинній ланці.

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