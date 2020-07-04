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    Здоров'я

    У восьми вчителів, залучених до ЗНО на Тернопільщині, виявили Covid-19

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    <p>Вчителі до&nbsp;проведення іспитів не&nbsp;допущені</p> - У восьми вчителів, залучених до ЗНО на Тернопільщині, виявили Covid-19

    Вчителі до проведення іспитів не допущені

    Фото ілюстративне

    В області заплановано обстежити 1435 працівників освіти

    У Чортківському районі, що на Тернопільщині, коронавірус виявили у трьох вчителів місцевої школи, які напередодні брали участь у процесі складання ЗНО. Раніше Covid-19 діагностували у п’яти педагогів з Тернополя.

    Про це, посилаючись на головного санлікаря Оксану Чайчук, пише місцеве видання Tenews.

    «Серед працівників освіти Тернопільщини, які залучені до проведення ЗНО-2020, у восьми осіб виявлено Covid-19. Тестування на виявлення коронавірусної хвороби проводять лабораторії обласного лабцентру. У результаті лабораторних досліджень Covid-19 підтвердився у п’яти осіб з міста Тернополя і трьох осіб з міста Чорткова. Вони до проведення іспитів не допущені й перебувають на самоізоляції під контролем їхніх сімейних лікарів», — йдеться в повідомленні.

    Загалом в області заплановано обстежити 1435 працівників освіти. ПЛР-дослідження педагогам проводять напередодні зовнішнього незалежного оцінювання.

    До слова, перед ЗНО у 38 львівських вчителів виявили антитіла до Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      47677
    • Хворіють
      25295
    • Одужали
      21155
    • Померли
      1227

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.

    здоров'я ЗНО-2020 медицина Тернопільщина вчитель коронавірус
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