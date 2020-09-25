Міграційну службу України закрили на карантин через Covid-19



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Міграційну службу України закрили на карантин через Covid-19

В апараті Міграційної служби припинено прийом громадян

Державну міграційну службу України закрили на карантин через спалах Covid-19 серед співробітників.

Про це повідомила пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

«Із 23 вересня припинено прийом громадян, а також обмежено доступ до приміщення за адресою вулиця Володимирська, 9 у Києві. Проводяться дезинфекційні заходи», – ідеться в повідомленні.

Увага! У апараті Міграційної служби призначено приєднання громадян. На виконання постанови Кабінету міністрів України Від 22 ... Опубліковано Державна міграційна служба України & NBSP; Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 188106

Хворіють 100891

Одужали 83458

Померли 3757

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До відома, у світі станом на 24 вересня зареєстрували понад 32 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн осіб. Антилідерами з захворюваності лишаються США, Індія, Бразилія, і Росія.