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    Міграційну службу України закрили на карантин через Covid-19

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    Міграційну службу України закрили на карантин через Covid-19 - Міграційну службу України закрили на карантин через Covid-19
    Міграційну службу України закрили на карантин через Covid-19

    В апараті Міграційної служби припинено прийом громадян

    Державну міграційну службу України закрили на карантин через спалах Covid-19 серед співробітників.

    Про це повідомила пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

    «Із 23 вересня припинено прийом громадян, а також обмежено доступ до приміщення за адресою вулиця Володимирська, 9 у Києві. Проводяться дезинфекційні заходи», – ідеться в повідомленні.

    Увага! У апараті Міграційної служби призначено приєднання громадян. На виконання постанови Кабінету міністрів України Від 22 ... Опубліковано Державна міграційна служба України & NBSP; Четвер, 24 вересня 2020 р.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      188106
    • Хворіють
      100891
    • Одужали
      83458
    • Померли
      3757

    До відома, у світі станом на 24 вересня зареєстрували понад 32 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн осіб. Антилідерами з захворюваності лишаються США, Індія, Бразилія, і Росія.

    карантин Державна міграційна служба коронавірус
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