У Збройних силах за минулу добу виявили 53 хворих на коронавірус

До закладів охорони здоров’я було госпіталізовано 10 військовослужбовців

За час пандемії померло 38 військовослужбовців

Станом на ранок 17 січня у Збройних силах України на Covid-19 хворіють 808 осіб, кількість нових хворих за добу – 53.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що до закладів охорони здоров’я було госпіталізовано 10 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 43 особи.

«Усього за час пандемії одужало – 14131 особа, летальних випадків – 38», – йдеться у повідомленні.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 20 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 3 особи.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Коронавірус в Україні

Всього 1160682

Одужали 865960

Хворіють 273920

Померли 20802

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Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.

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