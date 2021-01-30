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    Здоров'я

    У Збройних силах за минулу добу виявили 60 хворих на коронавірус

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    <p>Всього за час пандемії одужало 14773 військовослужбовці</p> - У Збройних силах за минулу добу виявили 60 хворих на коронавірус

    Всього за час пандемії одужало 14773 військовослужбовці

    Всього за час пандемії померло 43 військовослужбовці

    У Збройних силах України за минулу добу, 29 січня, зареєстрували 60 нових випадків Covid-19. Усього наразі хворіють 733 військових.

    Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ

    «Станом на 10.00 30 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 733 особи. Всього за час пандемії одужало 14773 особи, летальних випадків 43. На ізоляції перебуває 146 осіб. За минулу добу зареєстровано 60 нових випадків Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що 17 осіб з-поміж нових хворих госпіталізовані. Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 41781 (зокрема методом ПЛР – 23871, методом ІФА – 17910).

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    Теги: ЗСУ хвороби коронавірус
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