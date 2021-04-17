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    У Збройних силах за минулу добу виявили 93 хворих на коронавірус

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    На&nbsp;ізоляції у&nbsp;тому числі самоізоляції перебуває 510 військових - У Збройних силах за минулу добу виявили 93 хворих на коронавірус
    На ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 510 військових

    Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 40203 особи отримали одну дозу вакцини

    У Збройних Силах України зафіксовано 93 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Загалом хворіє 2355 осіб.

    Про це повідомляє командування Медсил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 17 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2355 осіб. Всього за час пандемії одужало 21387 осіб, летальних випадків 72», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 510 осіб.

    «За минулу добу зареєстровано 93 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб», – зазначається в повідомленні.

    Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 40203 особи отримали 1 дозу вакцини.

    «З них 3040 військові медики. За минулу добу проти Covid-19 щеплено 1393 особи», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні станом на 17 квітня 2021 року зафіксовано 14984 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 4100 осіб, летальних випадків – 440, одужало – 9736 осіб, здійснено тестувань – 105215.

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    Теги: ЗСУ військові хвороби коронавірус
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