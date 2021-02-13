Науковці назвали два вірогідних сценарії пандемії коронавірусу у 2021 році

Якщо пандемія завершиться, то будуть проводитися активні аналізи психологічної та фізичної реабілітації після коронавірусу

«Якщо пандемія продовжиться, то популярними стануть дослідження ефективності вакцин» – вчений

Пандемія коронавірусу в 2021 році може як закінчитися, так продовжитися, заявив головлікар московської клінічної лікарні №15 імені Філатова, доцент кафедри госпітальної терапії №1 РНІМУ імені Пирогова Валерій Вечорко.

Він вважає, що якщо пандемія завершиться, то будуть проводитися активні аналізи психологічної та фізичної реабілітації після коронавірусу, а також вивчення ефектів вакцинації. Вечорко також зауважив, що якщо пандемія продовжиться, то популярними стануть дослідження ефективності вакцин, а також продовжиться активна робота над удосконаленням діагностики захворювання. Наприклад, робота щодо поліпшення системи тестування, а також рентгенів і КТ.

Лікар також допустив, що вакцинація може відбуватися різними препаратами в залежності від появи нових штамів коронавірусу.

До слова, дані свіжих клінічних випробувань двох вакцин проти Covid-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий варіант коронавірусу більш стійкий до антитіл, викликаних щепленням. Найкращий спосіб запобігти подальшій еволюції вірусу – зупинити його розмноження.

Як повідомлялося, британські фахівці ідентифікували на території країни ще дві нові мутації коронавірусу Covid-19. Служба охорони здоров’я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу.

Нагадаємо, лікар розповів про ризик виникнення нової пандемії.