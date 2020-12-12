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    Здоров'я

    У Збройних силах зафіксували 183 нові випадки коронавірусу

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    Станом на 12 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 3188 осіб - У Збройних силах зафіксували 183 нові випадки коронавірусу
    Станом на 12 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 3188 осіб

    Загалом у Збройних силах за час пандемії зафіксовано 32 летальні випадки

    У ЗСУ зафіксували 183 нові випадки захворювання на Covid-19, а також один летальний.

    Про це повідомляє у Фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ.

    «За минулу добу зареєстровано 183 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19... У заклади охорони госпіталізовано 39 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що станом на 12 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 3188 осіб.

    Водночас повідомляється, що помер військовий, який перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. За наявною інформацією, він мав супутні хронічні захворювання.

    Загалом у Збройних силах за час пандемії зафіксовано 32 летальні випадки, спричинені захворюванням на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      885039
    • Одужали
      494001
    • Хворіють
      376040
    • Померли
      14998

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

    За минулу добу:

    • госпіталізовано – 3001 особа;
    • летальних випадків – 243;
    • одужало – 13653 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).
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    Теги: ЗСУ епідемія коронавірус
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