У Збройних силах зафіксували 183 нові випадки коронавірусу
Загалом у Збройних силах за час пандемії зафіксовано 32 летальні випадки
У ЗСУ зафіксували 183 нові випадки захворювання на Covid-19, а також один летальний.
Про це повідомляє у Фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ.
«За минулу добу зареєстровано 183 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19... У заклади охорони госпіталізовано 39 осіб», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 12 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 3188 осіб.
Водночас повідомляється, що помер військовий, який перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. За наявною інформацією, він мав супутні хронічні захворювання.
Загалом у Збройних силах за час пандемії зафіксовано 32 летальні випадки, спричинені захворюванням на Covid-19.
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Всього885039
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Одужали494001
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Хворіють376040
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Померли14998
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 3001 особа;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 13653 особи;
- здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).