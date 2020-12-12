У Збройних силах зафіксували 183 нові випадки коронавірусу

Станом на 12 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 3188 осіб

Загалом у Збройних силах за час пандемії зафіксовано 32 летальні випадки

У ЗСУ зафіксували 183 нові випадки захворювання на Covid-19, а також один летальний.

Про це повідомляє у Фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 183 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19... У заклади охорони госпіталізовано 39 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 12 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 3188 осіб.

Водночас повідомляється, що помер військовий, який перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. За наявною інформацією, він мав супутні хронічні захворювання.

Загалом у Збройних силах за час пандемії зафіксовано 32 летальні випадки, спричинені захворюванням на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 885039

Одужали 494001

Хворіють 376040

Померли 14998

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

За минулу добу:

госпіталізовано – 3001 особа;

летальних випадків – 243;

одужало – 13653 особи;

здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).

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