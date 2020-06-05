Закарпаття посилює карантин: що зміниться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 5 червня в Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу

В регіоні посилять контроль за автомобільним транспортом

Влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19. Про це повідомив губернатор Олексій Петров на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 5 червня.

За його словами, в регіоні посилять контроль за пасажироперевезеннями автомобільним транспортом і за дотриманням підприємствами та громадянами карантинних заходів, зокрема, щодо дистанції і масок.

Також у Закарпатській області посилять контроль за дотриманням санітарних норм закладами громадського харчування.

Крім того, в області посилять проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної роботи про необхідність дотримання вимог карантинних заходів.

За даними МОЗ, станом на 5 червня в Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу. При цьому 551 пацієнт вже одужав.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області вирішили продовжити карантин. Обмеження планують знову переглянути 12 червня.

Також в Україні виявили новий осередок спалаху Covid-19. У селі Горобівка Сумської області через сплеск захворюваності на Covid-19 запровадять обмеження на в’їзд і виїзд.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

Копіювати код для вставки

В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.