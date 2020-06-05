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    Закарпаття посилює карантин: що зміниться

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    Станом на 5 червня в Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу - Закарпаття посилює карантин: що зміниться
    Станом на 5 червня в Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу

    В регіоні посилять контроль за автомобільним транспортом

    Влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19. Про це повідомив губернатор Олексій Петров на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 5 червня.

    За його словами, в регіоні посилять контроль за пасажироперевезеннями автомобільним транспортом і за дотриманням підприємствами та громадянами карантинних заходів, зокрема, щодо дистанції і масок.

    Також у Закарпатській області посилять контроль за дотриманням санітарних норм закладами громадського харчування.

    Крім того, в області посилять проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної роботи про необхідність дотримання вимог карантинних заходів.

    За даними МОЗ, станом на 5 червня в Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу. При цьому 551 пацієнт вже одужав.

    Раніше повідомлялося, що у Львівській області вирішили продовжити карантин. Обмеження планують знову переглянути 12 червня.

    Також в Україні виявили новий осередок спалаху Covid-19У селі Горобівка Сумської області через сплеск захворюваності на Covid-19 запровадять обмеження на в’їзд і виїзд.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.

     

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