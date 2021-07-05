Свіжі Covid-дані: в Україні за добу майже 250 нових хворих

Майже половина усіх нових випадків зафіксована у Києві

За добу 4 липня в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – п’ятеро, медпрацівників – нуль). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 333 осіб;

летальних випадків – 14;

одужало – 419 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 889 осіб,

методом ІФА – 1 712 осіб,

експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 237 823 особи;

одужало – 2 171 601 особа;

летальних випадків – 52 484;

проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.