Свіжі Covid-дані: в Україні за добу майже 250 нових хворих
Майже половина усіх нових випадків зафіксована у Києві
За добу 4 липня в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – п’ятеро, медпрацівників – нуль). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 333 осіб;
- летальних випадків – 14;
- одужало – 419 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 889 осіб,
- методом ІФА – 1 712 осіб,
- експрес-тестами – 5 750 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 237 823 особи;
- одужало – 2 171 601 особа;
- летальних випадків – 52 484;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.
Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.
Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.