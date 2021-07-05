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    Свіжі Covid-дані: в Україні за добу майже 250 нових хворих

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    14 українців 4 липня не змогли побороти коронавірус - Свіжі Covid-дані: в Україні за добу майже 250 нових хворих
    14 українців 4 липня не змогли побороти коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Майже половина усіх нових випадків зафіксована у Києві

    За добу 4 липня в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – п’ятеро, медпрацівників – нуль). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 333 осіб;
    • летальних випадків – 14;
    • одужало – 419 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 9 889 осіб,
    • методом ІФА – 1 712 осіб,
    • експрес-тестами – 5 750 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 237 823 особи;
    • одужало – 2 171 601 особа;
    • летальних випадків – 52 484;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

    Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

    Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: в Україні за добу майже 250 нових хворих