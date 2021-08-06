В Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19
516 українців напередодні госпіталізували з коронавірусом
За минулу добу, 5 серпня, в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 516 осіб;
- летальних випадків – 16;
- одужало – 478 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 19 929 осіб,
- методом ІФА – 7 546 осіб,
- експрес-тестами – 15 122 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 257 478 осіб;
- одужало – 2 189 293 особи;
- летальних випадків – 53 065;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
Додамо, 4 серпня в Україні було зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Зазначимо, ВООЗ заявила, що починається «реальна небезпека» від Covid-19 .
До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих.
Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.
За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.
До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.
Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.