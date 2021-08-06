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    В Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19

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    5 серпня в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби - В Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19
    5 серпня в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
    Фото з відкритих джерел

    516 українців напередодні госпіталізували з коронавірусом

    За минулу добу, 5 серпня, в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 516 осіб;
    • летальних випадків – 16;
    • одужало – 478 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 19 929 осіб,
    • методом ІФА – 7 546 осіб,
    • експрес-тестами – 15 122 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 257 478 осіб;
    • одужало – 2 189 293 особи;
    • летальних випадків – 53 065;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

    Додамо, 4 серпня в Україні було зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Зазначимо, ВООЗ заявила, що починається «реальна небезпека» від Covid-19 .

    До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих.

    Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

    За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

    До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

    Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    В Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19