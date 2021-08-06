В Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19

516 українців напередодні госпіталізували з коронавірусом

За минулу добу, 5 серпня, в Україні зафіксовано 1081 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 516 осіб;

летальних випадків – 16;

одужало – 478 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 929 осіб,

методом ІФА – 7 546 осіб,

експрес-тестами – 15 122 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 257 478 осіб;

одужало – 2 189 293 особи;

летальних випадків – 53 065;

проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

Додамо, 4 серпня в Україні було зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Зазначимо, ВООЗ заявила, що починається «реальна небезпека» від Covid-19 .

До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих.

Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.