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    У світі

    У Польщі цього року на кір захворіла рекордна кількість людей

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    Кількість хворих на кір у Польщі продовжує зростати - У Польщі цього року на кір захворіла рекордна кількість людей
    Кількість хворих на кір у Польщі продовжує зростати

    У Польщі стверджують, що хворобу привезли з України, проте хворіють поляки

    У Польщі за два місяці цього року кількість випадків захворювання на кір вже перевищила кількість хворих, які були зареєстровані протягом всього 2018 року. Епідеміологи підкреслюють, що хвороба привезена з України, але хворі найчастіше є поляками. Про це повідомляє «Польське радіо».

    Прес-секретар головного санітарного інспектора Ян Бондар повідомив, що кількість випадків кору стрімко зростає.

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    «Наразі зареєстровано 380 випадків і вони все ще перевіряються, однак вже відомо, що кількість зареєстрованих випадків у 2019 році перевищила кількість зареєстрованих протягом 2018 року», - сказав речник. Він зазначив, що динаміка захворювання досить велика.

    За весь минулий рік у Польщі на кір захворіли 339 осіб, більшість - у листопаді та грудні. У 2017 році було зареєстровано 63 випадки кору.

    Нагадаємо, у МОЗ повідомляють, що на кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини. 

    «24 042 людини захворіли на кір із 28 грудня 2018 року до 22 лютого 2019 року», - інформують у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

    В Україні зараз неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору. За оперативними даними за 7-й тиждень цього року - з 11 по 17 лютого - показники захворюваності на кір зросли порівняно з попереднім тижнем на 3,9% - 3 тисячі 264 випадки.

    Додамо, специфічного лікування від кору не існує - запобігти захворюванню може лише вакцинація.

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