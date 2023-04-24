Уряд спростив виїзд військових на лікування за кордон: деталі

Медзаклади, у яких лікуються або проходять реабілітацію українські захисники, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка полегшує процес виїзду українських військовослужбовців на лікування за кордон. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

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Відтепер медзаклади, у яких лікуються або проходять реабілітацію українські захисники, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.

«Медзаклад, у якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу», – йдеться в повідомленні.

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Таким чином, військово-медичні заклади зможуть без консиліуму приймати висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон.

Нагадаємо, що в Україні вперше імплантували протез пацієнтові прямо в кістку, використавши нову технологію. Пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов.

Раніше повідомлялося, що у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.