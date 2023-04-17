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Лікарі врятували військового: в Україні вперше імплантували протез прямо в кістку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лікарі врятували військового: в Україні вперше імплантували протез прямо в кістку
Через шість тижнів після остеоінтеграційного протезування пацієнти можуть вільно ходити
фото: Віктор Ляшко/Facebook

Пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов

В Україні вперше імплантували протез пацієнтові прямо в кістку, використавши нову технологію. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

Пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов. Восени авто, в якому він їхав на завдання разом з побратимами, наскочило на міни. Тоді він втратив дві ноги.

Застосована технологія має назву остеоінтеграційне протезування. Її переваги: чутливість та функціональність. Особливо актуальною є для людей, які втратили обидві кінцівки, адже використовувати класичні протези їм складно й часто боляче. Робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції. Ще за шість тижнів – повноцінно ходити.

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Українські лікарі разом із австралійським колегою провели складну операцію
фото: Віктор Ляшко

«Операцію провели у Перше медичне об'єднання Львова. Допомогти українським лікарям взявся один із провідних спеціалістів у світі – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. У своїй країні він зробив вже майже тисячу операцій, ще пʼять сотень – по всьому світу», – розповів Ляшко.

Після протезування Ігор почуває себе добре, вже зробив перші кроки. Лікарі задоволені результатом. Загалом протягом цього візиту остеоінтегруючі операції зробили трьом українцям.

«Пишаюся тим, що для наших пацієнтів стають доступними такі сучасні технології. Це те, що варто масштабувати, залучаючи експертів. Вдячний лікарям, які відгукуються і приїжджають. Пан Аль Мудеріс був першим, хто допоміг нашим лікарям почати опановувати новітню технологію», – зазначив міністр.

Найближчим часом до Аль Мудеріса доєднаються фахівці з Німеччини та Швеції, сподівається Ляшко. У подальшому цю практику будуть реалізовувати українські лікарі.

Нагадаємо, що лікарі в «Охматдиті» вперше в Україні використали ендокапсулу для обстеження дитини. Протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. 

Раніше повідомлялося, що у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.

Теги: лікар поранення Віктор Ляшко технології

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