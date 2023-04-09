Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині
Війська РФ завдали удару по мосту через річку Судость
Російські війська в неділю, 9 квітня, випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області. Одна з них зруйнувала міст між селами Грем'яч та Мурав'ї, заявив глава районної військової адміністрації Сергій Сергієнко в коментарі «Суспільному».
Глава РВА не розповів, куди вдарила інша ракета, бо військові ще не підтвердили інформацію.
За інформацією Nexta, війська РФ завдали удару по мосту через річку Судость у Чернігівській області, обґрунтовуючи це тим, що «тепер диверсантам буде важче проникати в Брянську область».
Нагадаємо, у четвер, 6 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео до річниці визволення Чернігівської області.
Нещодавно Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному та озвучив побажання Путіну. В Ягідному Чернігівської області росіяни тримали 350 заручників в підвалі місцевої школи протягом 28 днів.
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