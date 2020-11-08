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    Здоров'я

    В МОЗ розповіли, коли хворий на Covid-19 перестає бути заразним

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    На сьогодні рекомендований період ізоляції після зараження вірусом становить 14 днів, щоб уникнути його поширення - В МОЗ розповіли, коли хворий на Covid-19 перестає бути заразним
    На сьогодні рекомендований період ізоляції після зараження вірусом становить 14 днів, щоб уникнути його поширення

    Пацієнти вже не заражають іншу людини за однієї з двох умов

    Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пояснив, коли пацієнти, у яких був підтверджений коронавірус (Covid-19), перестають бути розповсюджувачами інфекції.

    Як сказав він на брифінгу, такі пацієнти вже не заражають іншу людини за однієї з двох умов.

    Одна умова – коли після 10 днів лікування методом ПЛР не визначаються фрагменти РНК.

    «Тобто 10 днів пройшло, зробили тест, і тест негативний», – зазначив Степанов.

    Або інша умова – якщо немає клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня вашого захворювання.

    «Тобто прохворіли 10 днів, і потім три дні у вас немає клінічних ознак, незалежно від того, чи робили ви тест», – додав глава МОЗ.

    Нагадаємо, в Україні за 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей, це новий антирекорд. Попереднього дня в Україні підтвердили 9721 випадок коронавірусу.

    За добу одужали 8685 людей, 187 померли від ускладнень. Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312.

    У Києві за добу 6 листопада на коронавірус захворіли ще 854 людини.

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