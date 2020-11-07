Степанов обурився, що хворих на коронавірус змушують купувати шприци та фізрозчин
МОЗ назвав неприпустимою закупівлю шприців за кошти пацієнтів
Фахівці фіксують випадки недотримання медиками протоколів МОЗ
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ відстежує усі скарги пацієнтів на стаціонарне лікування Covid-19.
Про це він заявив під час онлайн-наради з регіонами з питань подолання Covid-19.
За його словами, фахівці фіксують випадки недотримання медиками протоколів МОЗ в повному обсязі.
«Ми ретельно відстежуємо усі джерела інформації, зокрема, вивчаємо скарги пацієнтів. Ми бачимо всі ті списки ліків і чеки пацієнтів, яких іноді змушують закуповувати за свої кошти ліки, починаючи від фізрозчину та шприців. Я вважаю це неприпустимим», – наголосив Степанов.
Лікування коронавірусу в державних та комунальних медичних установах, згідно з рішенням уряду, безкоштовне. Усі медичні засоби, що входять до протоколу надання медичної допомоги при Covid-19, враховані в тарифах НСЗУ.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей, це новий антирекорд. Попереднього дня в Україні підтвердили 9721 випадок коронавірусу.
За минулу добу одужали 8685 людей, 187 померли від ускладнень. Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312.
У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли ще 854 людини.