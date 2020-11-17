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    Здоров'я

    В МОЗ розповіли про ускладнення перебігу Covid-19 у молоді

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    В МОЗ розповіли про ускладнення перебігу Covid-19 у молоді - В МОЗ розповіли про ускладнення перебігу Covid-19 у молоді
    В МОЗ розповіли про ускладнення перебігу Covid-19 у молоді

    Коронавірус дуже швидко розповсюджується, зазначив Степанов

    Коронавірусна хвороба Covid-19 швидко розповсюджується Україною і в Міністерстві охорони здоров’я бачать ускладнення випадків захворювання у молодих людей.

    Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

    «Ковід», він дуже швидко розповсюджується. І зараз ми бачимо вже ускладнення випадків у молодих людей. І вони дуже важко переносять цю хворобу. Саме тому ми змушені знаходити ті протиепідемічні заходи і пропонувати їх разом з епідеміологами, з якими ми їх вибудовуємо, виходячи з нашої економічної ситуації. Тому що, підкреслюю, найкращий спосіб — це повний карантин, але ми просто не в змозі на нього піти», — сказав Максим Степанов.

    Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Теги: здоров'я міністр Максим Степанов карантин коронавірус
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