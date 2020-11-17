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    Економіка та фінанси

    Новина про другу вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку

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    Британський фондовий індекс FTSE 100 закрився підвищенням орієнтовно на 1,6% - Новина про другу вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку
    Британський фондовий індекс FTSE 100 закрився підвищенням орієнтовно на 1,6%

    Акції самої Moderna (США) зросли на 7% на початку торгів

    Світові ціни на акції виросли після новин про ефективність у майже 95% другої вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Минулого тижня після позитивних результатів досліджень від Pfizer ситуація була схожою.

    Про це пише ВВС.

    Так, акції самої Moderna (США) зросли на 7% на початку торгів.

    Новини про вакцину допомогли також компаніям, які постраждали від коронавірусу: акції авіакомпанії IAG, що належить British Airways, зросли на 10%, а кінокомпанії і мережі кінотеатрів Cineworld — на 13,5%.

    Британський фондовий індекс FTSE 100 закрився підвищенням орієнтовно на 1,6%, зросли й основні індекси США. В середині дня в Нью-Йорку індекс Dow Jones Industrial Average злетів на 1,2%, а ширший індекс S&P 500 — на 0,8%

    Основний ринок акцій в Парижі виріс на 1,7%, а у Німеччині — на 0,5%.

    Минулого тижня фондові ринки пережили один з найкращих днів в історії, коли вакцина компаній Pfizer та BioNTech вселила надії на повернення світу до нормального життя наступного року.

    Ріст, викликаний новиною від Moderna 16 листопада, більш стриманий, але все ж допоміг світовому індексу MSCI World Index продовжити рости. Він піднявся на 0,6% до рекордного рівня цього місяця.

    Як писав «Главком», вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань.

    Теги: США ринок ціни коронавірус
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