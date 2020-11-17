Новина про другу вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку

Акції самої Moderna (США) зросли на 7% на початку торгів

Світові ціни на акції виросли після новин про ефективність у майже 95% другої вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Минулого тижня після позитивних результатів досліджень від Pfizer ситуація була схожою.

Про це пише ВВС.

Так, акції самої Moderna (США) зросли на 7% на початку торгів.

Новини про вакцину допомогли також компаніям, які постраждали від коронавірусу: акції авіакомпанії IAG, що належить British Airways, зросли на 10%, а кінокомпанії і мережі кінотеатрів Cineworld — на 13,5%.

Британський фондовий індекс FTSE 100 закрився підвищенням орієнтовно на 1,6%, зросли й основні індекси США. В середині дня в Нью-Йорку індекс Dow Jones Industrial Average злетів на 1,2%, а ширший індекс S&P 500 — на 0,8%

Основний ринок акцій в Парижі виріс на 1,7%, а у Німеччині — на 0,5%.

Минулого тижня фондові ринки пережили один з найкращих днів в історії, коли вакцина компаній Pfizer та BioNTech вселила надії на повернення світу до нормального життя наступного року.

Ріст, викликаний новиною від Moderna 16 листопада, більш стриманий, але все ж допоміг світовому індексу MSCI World Index продовжити рости. Він піднявся на 0,6% до рекордного рівня цього місяця.

Як писав «Главком», вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань.